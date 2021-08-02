Тольяттинец хотел купить станок и лишился 130 тысяч рублей

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ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан не доверять мошенникам, продающим товары в Интернете.

Так, житель Тольятти 1970 года рождения на одном из сайтов нашел объявление о продаже фрезерного станка за сумму 131 тысяча рублей. Мужчина связался с продавцом, который отправил ему в мессенджере фото и видео станка и продиктовал счет, на который необходимо перевести оплату.

После того, как покупатель перевел денежные средства, продавец перестал отвечать на звонки, а товар тольяттинец так и не получил, сообщает облМВД.