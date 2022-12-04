Тольяттинец битой избил знакомого

173

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1972 года рождения с телесными повреждениями.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что возле одного из многоквартирных домов, расположенных на улице 40 лет Победы у него со знакомым возник конфликт, в ходе которого «приятель» нанес ему деревянной битой телесные повреждения и скрылся. Очевидцы происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Полицейские со слов мужчины составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с данными и словесным описанием злоумышленника.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, который что-то прятал в автомобиле. Полицейские задержали местного жителя, сообщили о случившемся в дежурную часть и передали задержанного сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия. Оперуполномоченные при осмотре автомобиля местного жителя изъяли деревянную биту, с асфальта - следы бурого цвета, похожие на кровь.

Местный житель 1977 года рождения, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что избил битой знакомого в порыве внезапно возникнувших неприязненных отношений.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.