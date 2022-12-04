Я нашел ошибку
Главные новости:
В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу
В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу
Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД
Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД
Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы
Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы
В Самаре залило ТЦ «Аврора»
В Самаре залило ТЦ «Аврора»
В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме
В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме
Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем
Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем
В Сергиевском районе молодой водитель врезался в полуприцеп
В Сергиевском районе молодой водитель врезался в полуприцеп
Тольяттинец битой избил знакомого
Тольяттинец битой избил знакомого
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арене" пройдет первенство Самарской области по дзюдо
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец битой избил знакомого

4 декабря 2022 11:02
173
Тольяттинец битой избил знакомого

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1972 года рождения с телесными повреждениями.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в  больнице потерпевшего, который пояснил, что возле одного из многоквартирных домов, расположенных на улице 40 лет Победы у него со знакомым возник конфликт, в ходе которого «приятель»  нанес ему деревянной битой телесные повреждения и скрылся. Очевидцы происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Полицейские со слов мужчины составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с данными и словесным описанием  злоумышленника.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, который что-то прятал в автомобиле. Полицейские задержали местного жителя, сообщили о случившемся в дежурную часть и передали задержанного сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия. Оперуполномоченные при осмотре автомобиля местного жителя изъяли деревянную биту, с асфальта - следы бурого цвета, похожие на кровь.

Местный житель 1977 года рождения, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что избил битой знакомого в порыве внезапно возникнувших неприязненных отношений.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в заседании круглого стола под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.
3 декабря 2022  20:25
В приоритете — человек: губернатор представил передовые решения региона в области клиентоцентричности
1609
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
3 декабря 2022  13:51
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
459
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
3 декабря 2022  12:49
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
474
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
2 декабря 2022  11:22
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
651
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
886
Весь список