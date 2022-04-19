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Тольяттинец отдал мошеннику 12 тысяч, желая попасть в театр

19 апреля 2022 11:59
97
Тольяттинец отдал мошеннику 12 тысяч, желая попасть в театр

В Тольятти работнику общества с ограниченной ответственностью 1999 г.р. из сети Интернет от неизвестного поступило предложение посетить спектакль известного местного театра, билеты на который было проблематично приобрести в кассах театра. Мужчина не смог отказаться от такого предложения.

Тогда аферист предоставил потерпевшему ссылку на сайт, где любитель Мельпомены указал данные своей банковской карты. В результате преступник получил доступ к платежному средству потерпевшего откуда были похищены около 12 000р., что для потерпевшего стало значительным ущербом. После снятия денег «кассир театра» перестал выходить на связь. Возбужден уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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