Тольяттинец отдал мошеннику 12 тысяч, желая попасть в театр

97

В Тольятти работнику общества с ограниченной ответственностью 1999 г.р. из сети Интернет от неизвестного поступило предложение посетить спектакль известного местного театра, билеты на который было проблематично приобрести в кассах театра. Мужчина не смог отказаться от такого предложения.

Тогда аферист предоставил потерпевшему ссылку на сайт, где любитель Мельпомены указал данные своей банковской карты. В результате преступник получил доступ к платежному средству потерпевшего откуда были похищены около 12 000р., что для потерпевшего стало значительным ущербом. После снятия денег «кассир театра» перестал выходить на связь. Возбужден уголовное дело.