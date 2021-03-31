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Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти

31 марта 2021 10:57
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Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти

Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила актриса Лариса Бравицкая в фейсбуке.

Она рассказала, что в последний раз видела Хабарова на встрече однокурсников несколько лет назад и обратила внимание на его подавленное состояние.

"Всегда аккуратный, элегантный, в последнюю нашу встречу он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах… Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца", — рассказала Бравицкая.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. После окончания школы поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Хабаров совмещал актерскую работу с преподаванием. В 1980-х он начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Глухарь", "Кулагин и партнеры", а также в исторической драме "Первая конная" и в фильме "Зверобой", пишет РИА Новости.

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