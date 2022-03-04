"Телефонный террорист" в Самаре обезврежен

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В феврале текущего года в ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение о существующей угрозе одному из кафе села Приволжье Самарской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой и сотрудники территориального отдела внутренних дел. Полицейские с применением технических средств проверили зал и подсобные помещения кафе, а также прилегающую к зданию территорию. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали сообщившего об угрозе местного жителя 1999 года рождения. В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении пришел в кафе. Работники развлекательного заведения попросили его покинуть помещение. В результате внезапно возникших неприязненных отношений, он совершил это правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.