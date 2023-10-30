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Телефонные мошенники удлинили схему обмана, введя «нулевой этап»

30 октября 2023 10:16
159
Телефонные мошенники удлинили схему обмана, введя «нулевой этап»

Обратите внимание! Телефонные мошенники удлинили схему обмана, введя «нулевой этап». Они от имени вашего знакомого или коллеги через мессенджер присылают сообщение, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать. Затем звонят «правоохранители» и «представители банков», которые выманивают деньги.

Так, в Самаре 54-летней врачу одного из диспансеров поступил звонок якобы от куратора медицинского учреждения с указанием выполнить  инструкции "правоохранителей", которые перезвонили ей через несколько минут. Таким образом женщина  лишилась свыше 2,6 млн рублей. Полицейские напоминают:  если вам поступило сообщение от знакомого человека с необычной просьбой, перезвоните ему, уточните действительно ли ваш знакомый общается с вами.

Теги: Мошенники

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