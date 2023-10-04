Телефонные мошенники удлинили схему обмана, введя «нулевой этап»

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Они от имени вашего знакомого или коллеги через мессенджер присылают сообщение, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать. Затем звонят «правоохранители» и «представители банков», которые выманивают деньги. Так, жителю Тольятти 1974 года рождения якобы от руководителя пришло смс с указанием выполнить инструкции "правоохранителей", которые перезвонили ему через не сколько минут. Таким образом водитель организации лишился свыше 1 млн рублей. Полицейские напоминают: если вам поступило сообщение от знакомого человека с необычной просьбой, перезвоните ему, уточните действительно ли ваш знакомый общается с вами.