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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Телефонные мошенники удлинили схему обмана, введя «нулевой этап»

4 октября 2023 11:15
172
Телефонные мошенники удлинили схему обмана, введя «нулевой этап»

Они от имени вашего знакомого или коллеги через мессенджер присылают сообщение, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать. Затем звонят «правоохранители» и «представители банков», которые выманивают деньги. Так, жителю Тольятти 1974 года рождения якобы от руководителя пришло смс с указанием выполнить  инструкции "правоохранителей", которые перезвонили ему через не сколько минут. Таким образом водитель организации  лишился свыше 1 млн рублей. Полицейские напоминают:  если вам поступило сообщение от знакомого человека с необычной просьбой, перезвоните ему, уточните действительно ли ваш знакомый общается с вами.

 

Теги: Мошенники

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