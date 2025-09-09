Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян с покупкой украшений

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян с покупкой украшений

9 сентября 2025 09:51
159
Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян с покупкой украшений

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам, выяснило РИА Новости.

Злоумышленники связываются с жертвой, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собрать все свои накопления. Затем аферисты заставляют жертву приобрести на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение.

После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят, пишет РИА Новости.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани жертвой мошенника стала 64-летняя воспитатель детского сада
08 сентября 2025, 11:31
В Сызрани жертвой мошенника стала 64-летняя воспитатель детского сада
Злоумышленники, действуя изощренно и настойчиво, смогли выманить у женщины крупную сумму денег. Криминал
324
Молодую самарчанку обманул лже-сотрудник налоговой службы
07 сентября 2025, 13:29
Молодую самарчанку обманул лже-сотрудник налоговой службы
 Переживая за свои накопления, девушка согласилась на предложение и перевела почти 3 миллиона рублей. Криминал
599
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
07 сентября 2025, 12:09
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Аферисты выманивают средства, чтобы россиянин смог избежать уголовной ответственности "за перевод денег террористическим организациям". Криминал
498
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
Весь список