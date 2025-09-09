Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян с покупкой украшений

159

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам, выяснило РИА Новости.

Злоумышленники связываются с жертвой, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собрать все свои накопления. Затем аферисты заставляют жертву приобрести на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение.

После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят, пишет РИА Новости.