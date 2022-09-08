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Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки и разыгрывают вымогателей в ответ. Об этом предупредил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «Известиям».

Злоумышленники звонят тем, которые разыгрывают их по телефону или ругаются с ними. В отместку преступники, по словам Голованова, используют номера догадливых абонентов, как подменные при обзвоне других граждан.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.