Телефонные мошенники крадут у россиян за звонок в среднем более 10 тысяч рублей

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Как сообщил в интервью РИА первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев, раньше мошенникам достаточно было массово обзванивать граждан. Потом, когда стало понятно, что большинство потенциальных жертв уже прекрасно идентифицирует такие звонки, они стали менять сценарии.

"Большой проблемой остаются звонки с подменными номерами. Многие люди действительно теряют бдительность и легче попадаются на уловки мошенников, когда видят на телефоне номер банка", – рассказал Сычев. Решить эту проблему, по его словам, сможет проект закона, который готовится ко второму чтению в Госдуме.

Он направлен на создание Единой информационной системы, куда мобильные операторы будут предоставлять информацию о статусе номеров и смене пользовательского оборудования абонентом.

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