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Таксист украл деньги и телефон у клиентки в Тольятти

19 марта 2021 13:49
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Таксист украл деньги и телефон у клиентки в Тольятти

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1968 года рождения, которая сообщила что у нее был похищен сотовый телефон и денежные средства с банковской карты.Сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером женщина возвращалась домой на такси, и уже дома обнаружила пропажу сотового телефона. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи может быть причастен местный житель 1993 года рождения, который работает водителем одной из таксомоторных компаний города. 

В ходе опроса ранее не судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что одна из клиенток забыла свой сотовый телефон у него в машине. Водитель извлек из сотового телефона сим-карту и переставил ее в свой мобильный, и через смс банка переслал себе денежные средства в размере 2000 рублей. В дальнейшем сдал похищенный телефон в один из ломбардов города, а украденные денежные средства потратил на личные нужды. Теперь его ждет суд, сообщает облМВД.

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