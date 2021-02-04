Сызранцы воровали паспорта и оформляли на них кредиты

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Трое жителей Сызрани реализовали мошенническую схему, в результате которой похитили у микрофинансовой организации 68 тысяч рублей. По данным следствия, злоумышленница 1997 года рождения украла у знакомого паспорт.

Впоследствии, с помощью похищенного документа, злоумышленники 1994 и 1996 годов рождения оформили кредит на покупку средств сотовой связи. Мобильные устройства обвиняемые продали, а вырученные деньги поделили между собой.

Владелец паспорта, ставший жертвой мошенников, узнал о кредите от сотрудников банковского учреждения, требовавших погасить образовавшуюся задолженность.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г.о. Сызрань СУ МУ МВД России «Сызранское», окончено расследование двух противоправных эпизодов. Во втором случае младший из злоумышленников действовал самостоятельно. В его распоряжении оказался паспорт незнакомого человека, с помощью которого подозреваемый оформил еще один кредит, купив средства сотовой связи на сумму более 24 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.