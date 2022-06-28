Сызранцы обокрали чужой гараж, но скрыться помешали росгвардейцы

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Подозреваемых в совершении преступления имущественной направленности задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Сызрани.

В вечернее время к стражам правопорядка за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что стал очевидцем противоправного деяния: двое злоумышленников проникли в гараж, расположенный по соседству с его гаражным боксом, и похитили оттуда имущество. Сотрудники Росгвардии незамедлительно проследовали в ГСК, находящийся на улице Декабристов.

Недалеко от места происшествия росгвардейцы заметили двоих мужчин, внешность которых совпадала с описанием, которое им предоставил свидетель. Увидев патрульный автомобиль Росгвардии, предполагаемые злоумышленники попытались скрыться, но безуспешно – патрульные задержали их.

По предварительной версии, мужчины 1989 и 1990 годов рождения повредили замок и проникли в гараж, принадлежащий 63-летнему жителю Сызрани. Из помещения пропали металлические изделия на общую сумму более 15 тысяч рублей, которые в дальнейшем были обнаружены в гаражном боксе, принадлежащем одному из задержанных.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».