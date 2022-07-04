Сызранский предприниматель подозревается в организации покушения на совершение убийства по найму

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Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из предпринимателей Сызрани, подозреваемого по статье "Организация покушения на совершение убийства по найму".

"По версии следствия, у подозреваемого, находившегося на территории региона, возник умысел на организацию убийства по найму председателя Комитета физической культуры и спорта думы городского округа Сызрань. Действуя во исполнение задуманного, подозреваемый обратился к ранее знакомому местному жителю с предложением о совершении указанного преступления за денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. На указанное предложение последний ответил согласием", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Подозреваемый передал предполагаемому исполнителю преступления информацию о месте проживания потерпевшего, распорядке его дня, используемом транспортном средстве. Далее он передал последнему денежные средства в размере 700 тысяч рублей, сотовый телефон, а также огнестрельное оружие, необходимое для совершения преступления.

В рамках проводимых сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый исполнитель убийства сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО