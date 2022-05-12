Сызранский инженер отдал мошенникам 300 тысяч рублей

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Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В апреле текущего года 37-летнему жителю Сызрани, инженеру одного из ООО, поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с его банковского счета и оформления кредитов. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита. Житель города не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыт его счет, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он оформил кредит в одной из организаций. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел через банкоматы свыше 300 тысяч рублей на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.