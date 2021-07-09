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Сызранские полицейские задержали наркозакладчиков из Ульяновской области

9 июля 2021 11:02
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Сызранские полицейские задержали наркозакладчиков из Ульяновской области

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что в город Сызрань прибыли двое жителей Ульяновской области, причастные к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в лесопарке Юго-Западного района оперативники задержали двоих подозреваемых 1997 и 1998 годов рождения. Молодые люди делали тайники-закладки и успели разместить пять пакетов.

В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у задержанных обнаружили и изъяли 85 упаковок с неизвестным веществом. Исследование показало, что изъятым является наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой 60,31 грамма, что относится к крупному размеру.

Задержанные рассказали, что приобрели наркотики в сети Интернет и планировали реализовать их через закладки на территории Сызрани. 

Молодые люди нигде не трудоустроены. Старший ранее не судим, а младший ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: наркотик наркоторговля Стоп Наркотик

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