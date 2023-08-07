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Сызранские оперативники задержали любителя чужого меда

7 августа 2023 12:55
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Сызранские оперативники задержали любителя чужого меда

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1951 года рождения с заявлением о краже из её частного дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина сообщила полицейским, что в течении 10 дней отсутствовала дома. В этот период из кухни похищены пять трёхлитровых банок мёда, две алюминиевые кастрюли объёмом 20 и 30 литров и другие металлические изделия. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму более 12 000 рублей.

Эксперт установил, что неизвестный проник в помещение путем отжатия замка входной двери. Он обнаружил и изъял следы механического повреждения запорного устройства и пальцев рук, пригодные для идентификации. 

С помощью специальной базы данных полицейские выяснили, что следы, изъятые с места происшествия, принадлежат местному жителю 1973г.р., который неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и имущественные преступления, а также проживал недалеко от дома, где и произошла кража.

Во время опроса мужчина полностью признал свою вину и рассказал сотрудником полиции, что украденное продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.  

Сотрудники полиции проводят мероприятия по поиску похищенного имущества.

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