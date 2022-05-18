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Сызранская пенсионерка потеряла банковскую карту и лишилась денег

18 мая 2022 11:55
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Сызранская пенсионерка потеряла банковскую карту и лишилась денег

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1945 года рождения. Пенсионерка сообщила полицейским, что ей на телефон стали поступать уведомления о списании денежных средств за покупки, которые она не совершала, после чего она обнаружила отсутствие своей банковской карты.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что в течении нескольких часов данной дебетовой картой расплачивались в различных магазинах города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался ранее несудимый местный житель 1993 года рождения. Мужчину доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса он пояснил, что банковскую карту нашел в магазине и решил воспользоваться ей - расплатиться за товары в этой же торговой точке. После того как первое бесконтактное списание денежных средств прошло успешно, он продолжил свой преступный умысел  и заправил  автомобиль на АЗС, а так-же осуществлял покупки в других торговых точках до тех пор, пока потерпевшая не заблокировала карту. Впоследствии найденную карту он выбросил.

Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила свыше пяти тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции предупреждают: кража с банковского счета, относится к тяжким преступлениям. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Теги: Кража Уголовное дело

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