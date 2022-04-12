Сызранская медсестра хотела обезопасить свои деньги, а в результате отдала мошеннику около 2 млн

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Сызранском районе медсестре 1991г.р, поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что в отношении её банковского вклада совершаются подозрительные операции. Мошенник, под предлогом защиты денежных средств на её расчетных счетах убедил женщину в необходимости срочно перевести все деньги на указанный им счет. Потерпевшая перевела аферисту около 2 000 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.