Сызранская карманница украла у шести людей около 137 тысяч рублей

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Женщина 1994 года рождения обвиняется в совершении серии карманных краж на территории города Сызрани. Общий материальный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы составил около 137 тысяч рублей.

По данным сотрудников полиции, 27-летняя уроженка Саратовской области ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В сентябре 2020 года она освободилась из исправительного учреждения, где, по приговору суда, отбывала наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года и приехала в Сызрань к своему гражданскому мужу. Но на путь исправления мать четверых детей не встала, а начала «промышлять» в общественном транспорте города. Выбирала утренние часы и переполненные маршруты, рассчитывая на большое скопление людей.

В похищенных кошельках, кроме наличности, хранились банковские карты и записки с пинкодом. Это позволяло злоумышленнице расплачиваться в магазинах бесконтактным способом либо снимать деньги в ближайшем банкомате. Пользовалась она и бонусными картами сетевых магазинов. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в общественных местах, составили и распространили среди личного состава ориентировку на розыск женщины.

При проверке мест вероятного сбыта похищенного оперативники обнаружили кольцо, по описанию схожее с тем, которое пропало в автобусе из сумки одной из жительниц города вместе с кошельком и дорогим телефоном. Полицейские выяснили, что реализовал его в комиссионном магазине гражданский муж подозреваемой, которому она сообщила, что ювелирное изделие нашла.

Злоумышленница пояснила, что денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд, сообщает облМВД.