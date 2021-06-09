Сызранка выходила из аптеки и лишилась кошелька

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В декабре прошлого года в полицию за помощью обратилась жительница города Сызрань. Женщина рассказала полицейским, что из ее сумки похитили кошелек, в котором находились денежные средства в сумме около 6 тысяч рублей.

Из опроса потерпевшей следовало, что она обнаружила пропажу денег после того, как вышла из аптеки. При выходе из помещения ее толкнула проходящая девушка, но тогда потерпевшая не придала этому значения. Оперативники предположили, что данная посетительница может быть причастна к совершению кражи.

Стражи правопорядка опросили сотрудников аптеки, со слов персонала и потерпевшей составили ориентировку, которую направили всем наружным службам полиции.

Спустя время в МУ МВД России «Сызранское» поступило аналогичное заявление о краже денег. Пенсионерка лишилась 100 000 рублей, находясь в продуктовом магазине. Она упомянула необычную ситуацию - перед пропажей денег, ее толкнула неизвестная особа. Описание внешности случайной прохожей совпадало с приметами в ориентировке.

Совсем скоро предполагаемую злоумышленницу задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Полицейские заметили схожую по приметам женщину, которая находилась в салоне такси, припаркованного недалеко от места совершения второго хищения. Подозреваемую задержали и доставили в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства. При осмотре, в присутствии понятых, в личных вещах женщины обнаружена денежная сумма, равная похищенной у пенсионерки, в купюрах тем же номиналом.

Обвиняемая - ранее судимая за кражи жительница города Октябрьск 1986 года рождения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.