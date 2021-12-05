Сызранка во время застолья обокрала знакомого

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В августе 2021 года в полицию за помощью обратился житель города Сызрани. Он сообщил полицейским, что у него из квартиры похищены денежные средства в сумме 8000 рублей.

По его словам, незадолго до инцидента он распивал напитки со своими знакомыми у себя дома. Проводив гостей, мужчина решил проверить наличные деньги, которые на следующий день планировал передать родственнице. Денежные средства он хранил на верхней полке шкафа, но в тот день на месте их не оказалось.

Оперативники установили личности всех гостей потерпевшего. Под подозрение сотрудников полиции попала жительница города Сызрань 1991 года рождения. По словам заявителя, она несколько раз покидала застолье и выходила из комнаты. Кроме этого, предполагаемая злоумышленница ранее уже привлекалась к ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данным следствия, именно во время общего «праздника» подозреваемая и присмотрела место, откуда потерпевший брал денежные средства на покупку спиртного. Воспользовавшись моментом и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, девушка вышла из помещения и забрала деньги.

В настоящее время жительнице города Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.