Сызранка украла с карты соседки деньги, чтобы отдать кредиты знакомого

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1980 года рождения с заявлением о краже 66 000 рублей с её банковской карты.

Из опроса потерпевшей полицейские выяснили, что накануне она распивала спиртные напитки у себя дома в компании соседки и её сожителя. По мере необходимости женщина посыла в магазин свою соседку для покупки спиртного и продуктов питания, сообщив ей пин-код от своей кредитной карты, но снимать с карты наличные деньги, она ей не разрешала.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили адреса банкоматов, где снимались деньги. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещениях, оперативники установили, что к краже причастна соседка потерпевшей 1988 года рождения.

Девушка признала свою вину полностью и сообщила полицейским, что действительно несколько раз снимала наличные с чужой карты, так как испытывала временные материальные трудности, кроме того, она решила помочь расплатиться с долгами в микрофинансовых организациях и своему знакомому, для которого с карты заявительницы сняла сумму в размере 50 000 рублей. По данным сотрудников полиции ранее к уголовной ответственности задержанная не привлекалась.

В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не стоит доверять пин-код от банковской карты и другую личную информацию третьим лицам. Сообщая пароль посторонним людям, вы открываете им путь к вашим сбережениям!