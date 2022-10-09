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Сызранка случайно оставила карту в банкомате и лишилась денег

9 октября 2022 10:37
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Сызранка случайно оставила карту в банкомате и лишилась денег

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы г. Октябрьска 2002 года рождения о краже денежных средств с её банковской карты. Причиненный ущерб составил более трех с половиной тысяч рублей. 

Сотрудники органов внутренних дел со слов потерпевшей узнали, что, находясь в Сызрани, она случайно оставила карту в банкомате, а когда обнаружила ее пропажу, то в историях операций мобильного приложения увидела оплату покупок, которые не совершала, и обратилась в полицию за помощью.

Полицейские изучили финансовые документы и установили, что картой потерпевшей оплачены покупки в продуктовых магазинах в одном и том же районе города. Изъяв записи с камер видеонаблюдения из торговых точек, где происходило списание денежных средств, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 30-летний мужчина в ходе опроса признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, банковскую карту нашел в картоприемнике банкомата. Мужчина не послушал подругу, которая предлагала ему не пользоваться чужими деньгами, и оплатил находкой покупки для дома. 

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств), расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемого направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции предупреждают жителей города: 

- если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее для оплаты категорически нельзя! Денежные средства на счете принадлежат ее владельцу, а их незаконное использование влечет уголовную ответственность; 

- при обнаружении банковской карты необходимо позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), либо обратиться в ближайшее отделение банка.

Теги: Уголовное дело

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