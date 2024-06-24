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Сызранка решила отомстить экс-мужу и взломала аккаунты в соцсетях

24 июня 2024 09:48
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Сызранка решила отомстить экс-мужу и взломала аккаунты в соцсетях

В феврале текущего года в полицию за помощью обратился местный житель и сообщил, что его бывшая супруга совершила неправомерный доступ к его аккаунтам в сети Интернет и заблокировала доступ к ним, что привело к частичной утрате важных переписок в мессенджерах.

В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что жительница Сызрани 1985 года рождения, для получения доступа к личным аккаунтам бывшего мужа, обратилась к оператору связи с целью перевыпуска сим-карты, которой с её разрешения более 7 лет пользовался потерпевший. После развода женщина не требовала вернуть сим-карту и потерпевший продолжал ей пользоваться, пока не обнаружил ограничение доступа к приложениям и сервисам. Добровольно урегулировать проблему экс-супруга отказалась, и мужчина обратился за помощью в полицию. Следователями СУ МУ МВД России «Сызранское» изучен значительный объем предметов, документов и сведений, подлежащих анализу, опрошены свидетели и потерпевшие.

Ранее не судимой жительнице Сызрани 1985 года рождения предъявлено обвинение в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ч. ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». На данный момент уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении 39-летней сызранки направлены в городской суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции напоминают, что аккаунт в социальной сети и содержащаяся на нем личная информация отнесены к охраняемой законом личной и семейной тайне, противоправный доступ к которой влечет за собой уголовную ответственность.

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