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Сызранка потеряла банковскую карту и лишилась денег

4 декабря 2021 11:30
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Сызранка потеряла банковскую карту и лишилась денег

В июне текущего года в МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница с сообщением о краже денег с банковской карты.
Женщина пояснила полицейским, что пользовалась картой, когда оплачивала покупки в одном из сетевых магазинов. Пропажу денежных средств и пластика обнаружила через несколько дней, когда решила проверить мобильное приложение и увидела задолженность. Сумма причинённого ущерба составила свыше 21 тысячи рублей.


Сотрудники полиции, изучив выписку о движении денежных средств по счету, установили, что по карте потерпевшей производилась оплата покупок в нескольких продуктовых магазинах города Сызрани. Оперуполномоченные полиции опросили продавцов, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости от торговых точек. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.
По данным оперативников, местный житель 1985 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В ходе опроса он пояснил, что банковскую карту нашел на улице. При осмотре он обнаружил, что, средство платежа имеет функцию бесконтактной оплаты, и решил этим воспользоваться. На похищенные денежные средства приобрел продукты питания и спиртное в ближайшем магазине.


В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Сызранский городской суд, сообщает облМВД.

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