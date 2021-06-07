Сызранка поругалась с сожителем и сообщила полиции, что он украл автомобиль

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В полицию за помощью обратилась 44-летняя жительница города Сызрань. Женщина сообщила полицейским, что у нее похитили автомобиль Лада Гранта. При обращении в полицию заявительница в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.



Из опроса местной жительницы следовало, что в краже отечественного автотранспорта она подозревает своего сожителя. По ее словам, между ней и мужчиной произошла ссора, в ходе которой тот забрал ключи от ее автомобиля и уехал, хотя своего разрешения она на это не давала. Потерпевшая с уверенностью назвала адрес, где может находиться предполагаемый злоумышленник и похищенное транспортное средство. Вскоре мужчина был доставлен в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции восстановили всю картину произошедшего.

По данным следствия, пара находилась у знакомой, когда между ними произошел конфликт. Женщина решила уехать домой, но сожитель запретил ей управлять автомобилем. Причина для такого поступка оказалась веской - в гостях владелица транспортного средства употребляла спиртные напитки. Жительница Сызрани ушла из гостей, оставив сожителя и автомобиль.

В ходе дополнительного опроса женщина призналась полицейским, что причиной обмана стала обида. Таким способом она пыталась отомстить мужчине, поэтому и придумала историю о хищении транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.