Сызранка получила 185 тысяч за якобы оказание помощи в получении водительских удостоверений

155

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское» пресекли посредничество во взяточничестве

Женщина подозревается в том, что получила 185 000 рублей за якобы оказание помощи в получении водительских удостоверений.

По данным полицейских, подозреваемая - ранее не судимая безработная жительница Сызрани 1993 года рождения получила от 24-летней местной жительницы незаконное денежное вознаграждение в размере 185 тысяч рублей, якобы за оказание помощи в получении четырех водительских удостоверений без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи теоретической и практической части экзаменов.

По материалам, собранным оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское», СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание.