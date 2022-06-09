Сызранка нашла телефон в подъезде, сдала в ломбард, а деньги потратила на спиртное

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1986 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске утраченного сотового телефона. Ущерб заявительница оценила для себя как значительный, в размере 10 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, телефоном пользовалась несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Гуляя на улице с друзьями, они зашли в подъезд погреться, где двенадцатилетняя девочка предположительно и оставила средство связи, а когда вернулась за ним, то телефона уже не было.

При проведении мероприятий по розыску имущества, оперативники проверили места возможного сбыта средств сотовой связи бывших в употреблении. В одном из комиссионных магазинов полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон. После чего в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что средство связи обнаружила и присвоила жительница одной из квартир подъезда, куда заходи подростки. В ходе опроса задержанная женщина рассказала полицейским, что телефон нашла на подоконнике между первым и вторым этажом, в подъезде своего дома. Она взяла его с собой, когда поехала в гости к знакомому, по дороге избавившись от СИМ – карты. Женщина не предприняла никаких мер к возвращению имущества владельцу, хотя осознавала, что на телефон может позвонить собственник, либо она может сообщить о находке в полицию. В дальнейшем местная жительница продала средство связи, а вырученные деньги потратила вместе со своим знакомым на алкоголь.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении 45-летней женщины расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.