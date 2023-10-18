Сызранка из-за мошенника лишилась около двух миллионов рублей

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Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в полицию обратилась 55-летняя жительница Сызрани, работающая кассиром в учреждении культуры, с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в течении четырех суток ей поступали многочисленные телефонные звонки. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета сызранки. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Потерпевшая поверила аферисту и перевела на указанный счет около двух миллионов рублей. После этого звонки прекратились. Потерпевшая, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.