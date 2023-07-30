Сызранка хотела продать памперсы, а в итоге лишилась 90 тысяч рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках.

Работница акционерного общества из г. Сызрань Самарской области 1987 г.р. на одном из популярных торговых сайтов разместила объявление о продаже памперсов. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить детские принадлежности. Он убедил потерпевшую в том, что для перевода денежных средств в счет оплаты товара ему необходимы сведения о банковской карте, а так же коды поступившие в смс сообщениях. Продавец передала все данные в последствии, мошенник получил доступ к личному банковскому кабинету потерпевшей. В результате со счета карты женщины произошло списание денежных средств в сумме 93 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.