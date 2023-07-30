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Сызранка хотела продать памперсы, а в итоге лишилась 90 тысяч рублей

30 июля 2023 13:43
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Сызранка хотела продать памперсы, а в итоге лишилась 90 тысяч рублей

Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках. 

Работница акционерного общества из г. Сызрань Самарской области 1987 г.р. на одном из популярных торговых сайтов разместила объявление о продаже памперсов. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить детские принадлежности. Он убедил потерпевшую в том, что для перевода денежных средств в счет оплаты товара ему необходимы сведения о банковской карте, а так же коды поступившие в смс сообщениях. Продавец передала все данные в последствии, мошенник получил доступ к личному банковскому кабинету потерпевшей.   В результате со счета карты женщины произошло списание денежных средств в сумме 93 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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