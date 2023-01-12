Сызранка догоняла свою собаку и лишилась телефона

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 2003 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона. Также девушка сообщила, что в чехле телефона находилась банковская карта на её имя, с которой неизвестным списаны денежные средства. Противоправными действиями злоумышленника, со слов заявительницы, ей был причинен материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и выяснили, что происшествие произошло в ночное время, когда она гуляла с собаками. Одна из них сорвалась с поводка и убежала. Девушка быстро нашла любимицу, но когда вернулась на лавочку, где вместе с другими вещами бросила впопыхах телефон – его уже не было. Самостоятельные поиски не увенчались успехом и пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её банковской картой расплатились в одном из близлежащих магазинов. Сотрудники полиции опросили персонал торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и выяснили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за кражу, разбой и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков местный житель 1964 года рождения.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного местонахождения мужчины, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил, что он мог, но не стал принимать меры к возвращению дорогостоящего телефона владелице. Банковской картой он расплатился за покупки продуктов. После удачного списания чужих денежных средств, мужчина избавился от «пластика», а сотовый телефон продал одному из работников ближайшего рынка за 200 рублей. Полицейские установили местонахождение похищенного имущества и вернули законной владелице.