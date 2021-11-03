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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец украл ювелирных изделий на сумму около 600 тысяч рублей

3 ноября 2021 11:48
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Сызранец украл ювелирных изделий на сумму около 600 тысяч рублей

В июне текущего года в полицию за помощью обратился представитель одного из комиссионных магазинов города Сызрани. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный, разбив кирпичом витрину в торговой точке, похитил ювелирные украшения. Ущерб, причиненный противоправными действиями преступника, мог составить около 600 тысяч рублей, но, убегая, он обронил часть похищенного.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников магазина, изъяли документы, составили и распространили среди личного состава городского отдела полиции, сотрудников Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием похищенного, одежды и примет подозреваемого. В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли кирпичи, одним из которых мужчина разбил витрину, а другим – заблокировал дверь в магазин, и ювелирные изделия, выпавшие из рук злоумышленника.

Оперуполномоченный уголовного розыска Сызранского отдела полиции при получении ориентировки на розыск подозреваемого узнал по описанию мужчину, которого часто видел возле одного из домов города. В ходе оперативно-разыскных мероприятий местный житель 1988 года рождения задержан коллегами внимательного оперативника и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый за разбой, незаконный оборот наркотиков и управление транспортным средством в состоянии опьянения задержанный пояснил оперуполномоченным полиции, что присмотрел место преступления, расположенное рядом с его домом, заранее, когда сдавал на реализацию ноутбук. В день инцидента подождал, когда в магазине останется один продавец, надел маску, темные очки, проник в помещение и совершил нападение. При этом часть украшений он растерял, когда скрывался. Похищенные ювелирные украшения мужчина продал в Самаре. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать их местонахождение.

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