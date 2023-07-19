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Сызранец украл у продавца одного из продуктовых магазинов

19 июля 2023 11:22
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Сызранец украл у продавца одного из продуктовых магазинов

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 50-летнего безработного жителя одного из сел Сызранского района. 

Сообщение о краже телефона поступило в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» в сентябре прошлого года от местной жительницы 2003 года рождения. Заявительница сообщила, что является работником одной из торговых точек. Пропажу гаджета стоимостью 10 000 рублей из кармана униформы она обнаружила спустя несколько минут после обслуживания на кассе двух мужчин, которые покупали алкоголь и сигареты. Девушка предположила, что телефон мог пропасть в тот момент, когда она искала для покупателей табачные изделия определенной марки в стеллаже за кассой.

Полицейские опросили персонал торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и поблизости от него. Изучив изъятые записи, сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который взял чужой телефон. Им оказался житель одного из сел Сызранского района 1975 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабеж. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный в содеянном признался и пояснил полицейским, что в Сызрань приезжал к знакомому. При совершении покупок в магазине, он заметил телефон в кармане жилетки продавца. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он воспользовался тем, что девушка отвлеклась, и украл телефон. Избавившись от сим-карты, подозреваемый спрятал украденное имущество в бане на территории участка, где он проживает, для того, что бы пользоваться им в дальнейшем. Похищенный телефон он добровольно выдал полицейским, которые вернули его законной владелице.

 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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