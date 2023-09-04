Сызранец украл плазменный телевизор и колонку

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1978 года рождения с заявлением о краже имущества из частного дома. По указанному заявителем адресу выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, подробно опросили потерпевшего и провели подворовый обход. В ходе опроса мужчина сообщил полицейским, что несколько дней отсутствовал дома, а когда вернулся, то обнаружил, что неизвестный злоумышленник разбил окно, проник в жилище и унес плазменный телевизор, диагональю 108 см, и музыкальную колонку. Заявитель предоставил полицейским документы на похищенную технику и оценил причиненный материальный ущерб в 43000 рублей.

При отработке мест возможного сбыта похищенного в одном из комиссионных магазинов города сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли залоговые квитанции на часть пропавшего имущества, выданные на имя местного жителя.

Оперуполномоченные разыскали и опросили мужчину, который пояснил, что купил технику у своего знакомого за 5000 рублей. Не зная, что имущество краденное, мужчина сдал колонку в ломбард, а телевизор оставил себе.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили возможные места нахождения злоумышленника, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина 1984 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

По данным сотрудников полиции, задержанный сызранец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.