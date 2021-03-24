Сызранец украл чужие деньги из банкомата

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В декабре 2020 года потерпевшая, находясь в помещении одного из банков, воспользовалась банкоматом для снятия с расчетного счета денежных средств. Однако увлеклась разговором по телефону и, не забрав 13 тысяч рублей из лотка устройства, ушла домой. Обнаружив свою оплошность, женщина поспешила вернуться, но денег не обнаружила и обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что деньги забрал мужчина, стоящий в очереди к банкомату за потерпевшей, после чего он также воспользовался услугами банкомата. Сотрудники полиции задержали ранее не судимого жителя Сызрани 1989 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил, что, находясь возле банкомата, он увидел в лотке денежные средства и понял, что они принадлежат предыдущему клиенту банка. Попыток вернуть деньги не предпринял, решив оставить их себе, в чем раскаивается. В результате профессиональных действий следователя, обвиняемый возместил причиненный ущерб потерпевшей в полном объеме в досудебном порядке.

В настоящее время уголовное дело направлено в Сызранский городской суд Самарской области, сообщает облМВД.