Сызранец убил знакомого во время совместной рыбалки

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В Сызранском городском суде на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей провозглашен приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного следствия установлено, что в сентябре 2021 года житель г. Сызрани во время платной рыбалки по пути следования на маломерном судне по руслу реки Волга в ходе внезапно возникшей неприязни нанес гиду ножевые ранения, не совместимые с жизнью. После чего привязал к шее мужчины якорь, сбросил его тело в реку, а затем переехал маломерным судном.

После этого подсудимый прибыл к берегу реки Сызранка, похитил из лодки имущество убитого, погрузил его в свой автомобиль и скрылся с места происшествия, причинив ущерб на общую сумму 336 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении данный преступлений не признал, просил его оправдать.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.