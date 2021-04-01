Сызранец проломил стену гаража и пытался украсть колеса

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Подозреваемого в краже задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань. Проезжая мимо гаражного массива, расположенного на улице Рижской, стражи правопорядка увидели комплект автомобильных колес, которые находились рядом с одним из боксов. При этом ворота гаража были закрыты, а стена оказалась проломлена.

Обследовав близлежащую территорию, росгвардейцы обнаружили на территории ГСК мужчину, на одежде которого имелись следы машинного масла и побелки. В свою очередь, житель Сызрани явно занервничал, увидев сотрудников Росгвардии. Он путано отвечал на вопросы патрульных, и в итоге признался, что хотел похитить из чужого гаража несколько комплектов колес, для чего и разобрал часть стены.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного мужчину 1987 года рождения. Ущерб, нанесенный владельцу гаража в случае, если хищение удалось бы довести до конца, составил бы почти 50 тысяч рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».