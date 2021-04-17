Сызранец продал не принадлежащий ему гараж незнакомцам за 10 тысяч рублей

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В январе текущего года в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее пропал гараж. Металлическая конструкция находилась в одном из гаражно-строительном кооперативе города. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму более 230 000 рублей.



В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска, благодаря показаниям очевидцев, установили автомобиль манипулятор, на котором вывезен металлический гараж. После было установлено место сбыта металлического изделия. Это позволило выяснить личности мужчин, которые сдали гараж в пункт приема металла.



В ходе опроса они пояснили, что гараж приобрели у некого гражданина. Продавцом оказался ранее не судимый житель Сызрани 1995 года рождения. По данным следствия, ранее он приобретал другой гараж в этом ГСК, и у него осталась расписка, подтверждающая покупку. Этим он и решил воспользоваться. Присмотрев похожий объект, нашел покупателей и продемонстрировал им документ, подтверждающий право на собственность. За металлическую конструкцию мужчина запросил 10 000 рублей.



В настоящее время ранее не судимому жителю Сызрани предъявлено обвинение, сообщает облМВД.