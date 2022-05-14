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Сызранец после застолья со случайными знакомыми обнаружил пропажу сотового телефона

14 мая 2022 12:24
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Сызранец после застолья со случайными знакомыми обнаружил пропажу сотового телефона

В Сызрани в отдел полиции обратился за помощью 49-летний местный житель, который рассказал полицейским, что после застолья со случайными знакомыми он обнаружил пропажу сотового телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя. По утверждению мужчины, он попытался самостоятельно выяснить обстоятельства исчезновения телефона, найти квартиру, в которой «отдыхал», для чего взял распечатку звонков и созвонился с последним абонентом. Незнакомая девушка рассказала, что с его телефона ей звонил сожитель - безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Мужчина понял, что самостоятельно разобраться не сможет и обратился в полицию.

Как установили полицейские, задержанный заметил, как у уснувшего под столом товарища выпал дорогостоящий телефон, забрал его себе, а «друга» проводил в подъезд. Утром сдал мобильник в ломбард, сим-карту выкинул, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции продолжают разыскивать имущество сызранца и проверять задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Теги: Кража

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