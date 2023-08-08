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Сызранец после застолья лишился часов, украшений и рюкзака

8 августа 2023 11:29
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Сызранец после застолья лишился часов, украшений и рюкзака

К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское», которые находились на маршруте патрулирования, обратился местный житель 1971 года рождения. Мужчина рассказала полицейским, что у него похищено имущество: сотовый телефон, серебряные ювелирные украшения, часы и рюкзак. Материальный ущерб он оценил в 13 000 рублей.

Сотрудники ППСП подробно опросили заявителя, выяснили приметы похищенного имущество и промежуток времени, когда могла быть совершена кража. Полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен малознакомый ему мужчина, с которым потерпевший распивал спиртные напитки в квартире у своей знакомой. После выпитого алкоголя заявитель уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу.

Полученную информацию полицейские доложили в дежурную часть для ориентирования всех наружных служб. Передав обратившегося мужчину для иных оперативных мероприятий следственно-оперативной группе, сотрудники патрульно-постовой службы продолжили работу по розыску похищенного имущества на маршруте патрулирования. Спустя 30 минут полицейские заметили на скамейке около одного из домов мужчину, по приметам схожего с подозреваемым. Его задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Житель города Сызрани 1994 года рождения без постоянного источника дохода признал свою вину полностью. По данным полицейских, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой и заведомо ложный донос. В дальнейшем в присутствии понятых он добровольно выдал сотрудникам полиции похищенное имущество, которое в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.   

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело.

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