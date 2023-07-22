Сызранец попросил соседку оплатить свои покупки найденной картой

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1960 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее суммы в размере 3 000 рублей, за покупки, которые она не совершала.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что банковской картой расплачивались в торговой точке, расположенной на ул. Московской.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемой. Ей оказалась жительница одного из близлежащих к магазину домов. О том, что карта украдена, девушка узнала, когда к ней по месту жительства приехали сотрудники полиции. Она пояснила полицейским, что пожалела соседа, который попросил её сходить в магазин за покупками, так как сам плохо себя чувствовал после злоупотребления спиртными напитками.

Ранее судимого за кражу мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса 27-летний местный житель пояснил, что нашел карту на парковке. Увидев значок бесконтактной оплаты, решил воспользоваться чужими деньгами, потратив их в личных целях. Мужчина знал, что за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность и, боясь наказания, ввел в заблуждение свою добродушную соседку.