Сызранец отдал мошенникам три миллиона, желая быстро заработать

152

В Сызрани в полицию обратился местный житель 1980 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что на днях ему позвонили с неизвестного номера с предложением удаленного заработка. Звонивший, представившись сотрудником брокерской компании убедил, что предложение абсолютно безопасно и гарантирует быстрые деньги. Поддавшись искушению, сызранец согласился на авантюру и перевел на присланный в мессенджере счет почти 3 миллиона рублей. Спустя время мужчина решил проверить свой доход, однако номер телефона, с котрого звонил «брокер» и сайт были заблокированы. Осознав, что его обманули мошенники, обманутый местный житель незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.