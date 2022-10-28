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Сызранец ограбил соседку, чтобы купить алкоголь

28 октября 2022 10:17
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Сызранец ограбил соседку, чтобы купить алкоголь

Женщина забыла закрыть дверь в квартиру, ее беспечностью воспользовался неоднократно судимый мужчина.

В дежурную часть отдела полиции "Юго-Западный" МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1970 года рождения. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что в её отсутствие из квартиры пропала бытовая техника: микроволновая печь, пылесос и мультиварка. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 6 500 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы следов взлома двери или замка квартиры не обнаружили. В ходе опроса потерпевшей выяснилось, что дверь в квартиру она забыла закрыть.

В ходе отработки мест возможного сбыта похищенного полицейские обнаружили бытовую технику в одном из ближайших ломбардов. Сотрудники полиции установили личность мужчины, сдавшего чужое имущество. Им оказался местный житель 1981 года рождения – сосед потерпевшей. По данным полиции, подозреваемый неоднократно судим за имущественные преступления. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он признался в содеянном и рассказал, что ему нужны были деньги на покупку спиртного, поэтому он решил воспользоваться невнимательностью соседки.

СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины 1981 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

 Сотрудники полиции просят граждан ответственнее относиться к сохранности своего имущества и не оставлять вещи без присмотра - не стоит прятать ключи в легко обнаруживаемых местах, оставлять дверь открытыми или без присмотра, даже на несколько минут; - не распространяться о предстоящем отъезде малознакомым людям.

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