Сызранец обокрал родную бабушку

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С апреля по июнь этого года мужчина перевел на свою карту более 60 000 рублей.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы 1939 года рождения о краже денежных средств с её банковской карты. Причиненный ущерб составил более 60 тысячи рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую. Пенсионерка рассказала, что мобильным банком пользоваться не умеет, потерять банковскую карту она не могла и посторонних людей в квартиру не пускает – только близких родственников.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили банковский счет, на который перевели деньги. Его владельцем оказался внук пенсионерки, проживающий отдельно от неё и помогающий по хозяйству.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный 1980 года рождения, ранее судимый за кражу и за незаконный оборот наркотиков, признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что знал, где его бабушка хранит банковскую карту, на которую получает пенсию. Он пользовался тем, что родственница ему доверяет и не следит за его действиями во время визитов к ней. При помощи кнопочного телефона пострадавшей мужчина получал смс-оповещения с кодом для подтверждения операций по переводу денежных средств, который потом вводил у себя на телефоне, используя установленное на нем банковское приложение, и похищал деньги. Таким образом злоумышленник совершил несколько переводов от 1 000 до 5 000 рублей. С апреля по июнь этого года он похитил 60 000 рублей.

После совершенных манипуляций внук удалял с телефона бабушки уведомления о списании денежных средств с её счета, так что пенсионерка долгое время ни о чем не догадывалась. По словам подозреваемого, похищенные денежные средства он тратил на ремонт автомобиля после аварии, совершенной по его вине.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража электронных денежных средств). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Причиненный материальный ущерб своей бабушке сызранец обязался возместить.