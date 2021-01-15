Сызранец обманом получал деньги от желающих стать клиентами интим-салона

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Окончено расследование уголовного дела в отношении жителя города Сызрань Самарской области.

Обвиняемый на одной из интернет-площадок разместил информацию о предоставлении девушками интим-услуг и эротического массажа в специализированном салоне. Далее, общаясь с заинтересовавшимися мужчинами по телефону, он представлялся администратором салона и под различными предлогами просил перечислить предоплату за услуги на банковскую карточку. Как установили следователи, карта принадлежала жене 32-летнего обвиняемого. Получив перевод, мужчина называл адрес несуществующего салона – улицу, которая есть в любом городе Российской Федерации, и номер дома. После этого заносил абонента в черный список телефона и больше «на связь» не выходил.



Потерпевшие – житель Иркутской области 1986 года рождения и города Южно-Сахалинск 1977 года рождения, поняв, что их обманули, обратились за помощью в полицию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемого направлено в Сызранский городской суд Самарской области для рассмотрения по существу. Ущерб потерпевшим, общей суммой свыше 25 тысяч рублей, возмещен в полном объеме, сообщает облМВД.