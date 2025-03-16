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Сызранец обиделся, что товарищ не купил ему алкоголя и избил его

16 марта 2025 10:41
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Сызранец обиделся, что товарищ не купил ему алкоголя и избил его

В конце октября прошлого года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Сызрани с травмами головы и тела различной степени тяжести, полученными  в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел произвели изъятие медицинской документации и провели опрос потерпевшего в больнице. Согласно показаниям пострадавшего местного жителя 1975 года рождения, в процессе совместного употребления алкогольных напитков со знакомым, между ними произошел конфликт, во время которого ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества приятель 1977 года рождения нанес ему множественные удары руками и ногами.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и опросили очевидцев произошедшего. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что выделил потерпевшему 500 рублей на покупку алкоголя и сигарет.  После того, как узнал, что товарищ употребил спиртное без него, испытал негативные эмоции, не сдержался и избил сызранца.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшему причинен тяжкий вред.

Так же в производстве следственного управления МУ МВД России «Сызранское» находились два уголовных дела, по которым мужчина допрошен в качестве подозреваемого в совершении краж. По версии следствия в октябре прошлого года злоумышленник проник в гараж на ул. Образцовская, откуда похитил упаковку минеральной воды, а еще через месяц  он же похитил мобильный телефон со стойки в одном из банков, когда сотрудница отвлеклась.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении 48 – летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ, ч.1,2 ст.158 УК РФ расследованы, объединены в одно производство  и  с утверждённым обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в суд для рассмотрения по существу. 

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