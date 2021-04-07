Сызранец наворовал инструменты и технику у своих соседей на 24000 рублей

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В январе 2021 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступили два сообщения от местных жителей. Потерпевшие рассказали полицейским, что из хозяйственных строений территории принадлежавших им домовладений похищено имущество - строительные инструменты и металлические изделия на общую сумму более 24 тысяч рублей.

При осмотре установлено, что неизвестный злоумышленник проникал в помещение путем распила дужки навесного замка. В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что к совершению преступлений причастен один и тот же человек.

В результате опроса жильцов домов, расположенных в районе мест преступления установлен мужчина, который предлагал приобрести имущество, схожее по описанию с разыскиваемым. Он проживал недалеко и был знакомым многим. При осмотре места жительства данного гражданина в присутствии понятых обнаружена часть похищенного имущества. Оно изъято и возвращено законным владельцам.

По данным следствия, мужчина знал потерпевших и предполагал, что в хозяйственных постройках на территории их домовладений может храниться что-то ценное. Он ножовкой распиливал дужку замка, а после проникал в помещения. Похищенные вещи сбывал знакомым, а часть оставил себе.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.