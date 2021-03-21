Сызранец наворовал имущества на 59000 тысяч рублей

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По данным следствия, в ноябре 2020 года он проник на территорию строящегося соседского дома, откуда похитил инструменты на сумму более 38 000 рублей. Входную дверь в помещение владелец дома по невнимательности оставил открытой.

Похищенное имущество молодой человек продал знакомым и сдал в комиссионные магазины. Часть вещей полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В январе 2021 года добычей злоумышленника стали металлические конструкции, которые временно стояли на улице около одного из гаражей. Сам тяжелые изделия мужчина перенести не мог, поэтому попросил помощи у своих товарищей. Им он объяснил, что данные конструкции принадлежат ему и их просто необходимо перевести в другое место. Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема металла. Потерпевший оценил стоимость имущества в 21 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.