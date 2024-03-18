Сызранец нашел телефон подростка и сдал в ломбард

53

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.

В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение от местной жительницы 1983 года рождения о хищении сотового телефона, которым пользовалась её 16 – летняя дочь. Заявитель предоставила полицейским товарный чек и иные документы на похищенное имущество, оценив материальный ущерб, с учетом износа, в 22 000 рублей.

В ходе опроса жительница Сызрани пояснила, что дочь потеряла сотовый телефон, когда гуляла с другом. Обнаружив пропажу, они попыталась дозвониться на сотовый, но он был уже отключен.

Полицейские внесли данные телефона в базу МВД России, составили и распространили ориентировку с описанием похищенного. При проверке возможных мест сбыта имущества сотрудники уголовного розыска изъяли залоговые документы на имя местного жителя 1981 года рождения, который сдал в комиссионный магазин сотовый телефон, по характеристикам и описанию схожий с похищенным. По информации работников ломбарда телефон, на момент проверки оперуполномоченными, реализован третьему лицу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения злоумышленника, задержали его и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что вырученные за чужой телефон деньги - 11 500 рублей потратил на собственные нужды.